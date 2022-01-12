王力宏隔離後出關，原本預計返家探望孩子，卻被李靚蕾指控帶了3個陌生男子硬闖家門，更將小孩和他說話的影片外流給不相干人，讓她和孩子飽受驚嚇，不僅公開監視器畫面，甚至發出「不自殺聲明」，對此，同樣身為母親的「鄉民女神」潔哥忍不住飆罵：「3個大男人說不是要搶小孩才不信」。

李靚蕾深夜發千字文指控王力宏，表示他帶著3名陌生男子硬闖住處，嚇到她不敢開門，還因此發出「不自殺聲明」，對此，王力宏所屬宏聲音樂做出回應，澄清3人皆是工作人員，更強調「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視」，聲明中更直接喊話李靚蕾「如果李女士握有任何證據，請直接提告」。

鄉民女神潔哥怒嗆王力宏「就是要搶小孩」。（潔哥/李秉潔 臉書）

眼見王力宏帶著3名陌生男子硬闖住處，讓身為母親的潔哥難掩怒火飆罵：「說真的啦！帶3個大男人說不是要搶小孩才不信，扯爆！每個媽媽的底線就是孩子，誰敢搶我小孩，我就跟誰拼命」，讓許多網友紛紛留言：「要是我絕對不開門」、「這狀況擺明就是要搶小孩」。

律師林智群也隔空喊話李靚蕾，如果王力宏有暴力不理性的行為，應該儘快蒐證找律師聲請家暴令，不能只是透過網路喊話，畢竟非當事者只是吃瓜群眾，誰是誰非真的沒人知道，找大家評理只會落得失望的結果。