李靚蕾指控王力宏帶3名陌生男子試圖硬闖家門，不過從微博瘋傳監視器不同角度畫面，見到他有帶禮物和氣球要給孩子，也讓人好奇王力宏究竟買什麼禮物送兒女？其中一個黃色袋子被網友瘋猜是PS5，對此，鄉民女神qn（黃瓊慧）立刻認出盒子包裝，直接點出答案，引起網友討論。

鄉民女神qn表示看到鄉民討論王力宏回家看小孩時有帶禮物，其中一個黃色大袋子裡面有裝紙盒，讓所有人瘋猜是不是PS5？不過她從照片的外包裝側邊Ｌ型，立刻知道是汪汪隊的「超級狗狗警察巡邏車」，讓她忍不住自誇：「叫我柯南qn」，更忍不住爆料：「我兒子跟我凹很久我還是沒買給他，因為太貴了，我必須要炸很多雞排才可以幫他買這個東西」。

鄉民女神qn表示王力宏和李靚蕾的兒子現在也３歲半了，是喜歡看汪汪隊的年紀，對於王力宏挑「狗狗巡邏車」當禮物的心態不多加揣測，但確定的是帶3名男子試圖硬闖很不OK，直言：「接下來就是搶人大戰了吧」。

對於王力宏買禮物返家給小孩，李靚蕾不僅不買帳，更怒嗆：「其實那天你帶了氣球禮物能證明什麼？只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。」怒批王力宏用氣球擋住監控鏡頭，刻意不讓李靚蕾發現他帶來的3男，完全是居心叵測，更附上王力宏公司長期買網軍的證據，強調最終審核通過付款的人是王力宏本人，要求不要脫罪給員工。