高雄市議員林于凱日前在臉書發文表示自己收到訃聞，但到現場上香對方卻「理都不理」，一番抱怨的言論引發熱議，更被轉到PTT《政黑版》。對此爭議，林于凱解釋，自己所指的是禮儀公司發訃文的作法可能欠考慮，對於受到這件事影響的人，感到抱歉。

林于凱16日在臉書寫下，「訃聞是你發來服務處的，結果去上香連理都不理，那發訃聞是要？這種企業客服有夠差。」文章一出立刻引發爭議，雖他事後刪除該文，但已被截圖並轉傳到PTT上，網友表示，「是要檢討自己吧，這麼沒有存在感」、「現在是要檢討喪家啊？」「年底應該落選了」、「就算喪家讓你吃閉門羹又怎麼樣，議員很了不起嗎？直接發文檢討喪家，黑人問號」。

林于凱抱怨到喪家上香沒人理，引發網友批評。（圖／摘自PTT）

PTT鄉民女神「qn」黃瓊慧昨（17）日則對「跑紅白帖」分享自己的經驗，她認為治喪期間去到喪家捻香致意，家屬的心情通常是悲痛難過的，所以對於民意代表來沒什麼表示也很正常，通常在這個時候，會詢問喪家是否需要協助，並希望家屬能夠節哀保重身體。

跑不跑紅白帖，黃瓊慧表示，沒有絕對的對與錯，就只是經營地方的方式不同而已，但看到不跑紅白帖的民代，因為不常跑紅白帖而不了解這種生態，進而去檢討喪家不夠禮遇，也不知道該說什麼，「內心覺得民意代表有這麼大嗎？人家家裡辦喪事你要人家多有笑容來應付你？」

對於發文引發爭議，林于凱昨深夜在臉書解釋，當天到現場自己默默拱手拜完，跟家屬謝謝後離開，沒有其他對話、沒有多說話、沒有多餘動作；而臉書發文講的是禮儀公司發訃文的作法可能欠考慮。就人事時地物的描述，沒有人、沒有時、沒有地，到底公審了誰，連他自己都搞不清楚。

林于凱說，不過自己該檢討的是，捻香這種事情本來自由意志，也沒那麼多好說的，政治人物很多事本來就得藏，這是他沒有學會的地方，並表示以後不會在個人臉書發這種東西了，牽連團隊為他擔心，也對受到這件事影響的人，說聲抱歉。