女高中生過斑馬線遭轎車撞飛影片。（取自YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」）

過斑馬線遭撞飛，竟被檢討過失！台北士林1名女高中生在綠燈過斑馬線時遭準備左轉轎車撞飛，身體幾乎騰空翻了1圈落地，所幸最後僅擦挫傷無大礙；但事後有網友PO出事發影片，竟發文稱女學生「穿越馬路時沒有持續確認是否有來車」，引發網友熱烈討論，原PO澄清只是藉影片給孩子機會教育。

YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」日前曝光1段行車紀錄器畫面，1名高中女學生行經斑馬線時遭綠燈左轉的轎車撞飛，身體幾乎騰空翻了1圈才重重落地，所幸仍有意識並坐起，送醫後僅手腳、頭部擦挫傷；而原PO則發文說女學生「穿越馬路時沒有持續確認是否有來車」引發熱烈討論。

台北士林1名女高中生在綠燈過斑馬線時遭準備左轉轎車撞飛，身體幾乎騰空翻了1圈落地，影片曝光竟有人檢討她「穿越馬路時沒有持續確認是否有來車」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」）

其他網友認為肇事轎車應該是「插隊」前車欲先行左轉，因此撞上女學生，而原PO竟然還檢討女學生過失，引起網友撻伐；不過原PO事後再度發文強調完章是給身邊每個孩子1個機會教育，他自己也很心疼該名女學生並譴責肇事駕駛，最後決定將原始PO文刪除。

有網友留言「完全不排隊的耶！絕對不要放過這種駕駛」、「書包可能救了他的尾椎1命，可見書包多重要」、「眼X的駕駛還真多，然後又會說是A柱擋住視線」；據悉整起事件發生在前天（17日），羅姓女高中生當天早上6點多揹著書包行經劍潭捷運站旁斑馬線，遭26歲銀色車女駕駛撞上，事後女駕駛已與女學生家長達成和解賠償，目前檢方依過失傷害罪偵辦。