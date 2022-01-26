國民黨前立委、文化大學教授龐建國11日上午從內湖路三段住家墜樓死亡，享年68歲。國民黨立委李貴敏表示，她近日收到一本《21世紀三民主義》，這本書探討的是三民主義的時代意義與開創性，共集結了10位重量級學者的心血，而龐也名列其中。閱讀此書想起龐竟已告別人世，讓她忍不住感慨這是「中華民國與人民的損失」。

李貴敏25日在臉書發文表示，前幾天她收到三民主義大同盟出版的《21世紀三民主義》第二版新書，此書是由10位重量級學者，就三民主義的時代意義與開創性發表專文，其中也包括剛告別人世的龐建國。

李貴敏指出，龐建國當初是在疫情期間抱病完成文章，此書也成為龐的遺作，更讓大家感念與不捨。她也將此書推薦給對政治與公共事務有興趣的年輕朋友，希望大家了解國會運作及實務之餘，對國家發展方向與宏觀戰略能有更多的啟發。

25日正好是龐建國的告別式，李貴敏盛讚龐是位謙謙君子，一向給人正直、陽光的感覺；學養俱優，是非分明，長期作育英才，以宣揚三民主義為已任，期盼喚醒朝野及學界，給予三民主義對台灣發展卓越貢獻的應有評價。李強調，拿著這本書想起如今痛失英才，讓她不禁感慨這是「中華民國與人民的損失」。

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