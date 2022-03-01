美國NFL第56屆超級盃於本月中落幕，洛杉磯公羊隊勇奪冠軍。然而有一位女球迷賽後相當憤怒，她花費9000美元買票（新台幣25.2萬）卻沒有看到最後的頒獎典禮，還受了很多傷，她決定向做為比賽主場的SoFi體育場求償！

美媒TMZ報導，該位女球迷名為阿貝拉（Lita Abella），她在比賽第3節的時候，頭部後方忽然遭到重擊，這一擊很重，將她從座椅上擊飛出去，撞上前排座位的椅背。阿貝拉的眼眶、鼻骨、肩膀都有骨折，還出現腦震盪，被迫送醫診治而錯過比賽最後的精彩時刻。

撞上阿貝拉的是一個後排的男性球迷，他跳起來與同伴擊掌之後失去平衡，重摔在阿貝拉身上，才導致她多處受傷。不過阿貝拉認為這是場館的疏失，因為座椅的安排方式顯然「具有危險性與瑕疵」，導致她受到「影響人生的重大傷害」。

SoFi體育場還是很新的球場，啟用於2020年9月，做為洛杉磯公羊隊和電光隊的主場，容量高達7萬人，最高可擴充到10萬，預定成為2026年世界盃足球賽、2028年洛杉磯奧運的場館之一。

超級盃的門票價錢通常很高，今年確定出線的是公羊隊和辛辛那提孟加拉虎之後，票價在兩周之內大跌42%。《美聯社》報導最低票價從原本的6400美元掉到3700美元，最後平均票價6100美元。