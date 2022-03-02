交通部拚將台鐵公司條例在此次立法院會期送入，近期不僅密集與工會座談，1日公司條例在行政院審查，其中在車輛使用上較無共識，台鐵局長杜微2日指出，因為車輛資產對於未來台鐵公司營運相當重要，所以要在資產增值方面有所準備，包含台鐵十年購車計畫，相信車輛上線後對台鐵營收會有幫助。

杜微2日出席鳴日廚房記者會受訪表示，交通部很支持台鐵，部長王國材也親自主持座談會目前公司條例還在修訂當中，不論是過程還是修訂後，都會持續跟台灣鐵路工會說明；至於工會提出千人陳抗是否會影響到旅客乘車，他表示，會持續跟工會溝通、協調，台鐵是公務單位負有服務旅客的責任，相信這部分工會立場應與跟台鐵局一致。

立法院副院長蔡其昌致詞時也指出，台鐵是有底蘊、文化的公司，但也有它的包袱，他相信這次台鐵改革是真的啟動了，盼台鐵公司改成後更有效率、照顧好員工成為改革助力，也讓消費者安心。他打趣說，「台鐵如果改成賣便當的公司，營收一定很好」。