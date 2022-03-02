酒駕零容忍！台南市政府率先全台，首創「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，今天起針對重大酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件、因酒駕受裁決處分確定等5類重大酒駕事件，將汽機車駕駛人當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化相關照片，適時公布於交通局網站，期能遏阻酒駕事件的發生。

交通局長王銘德表示，道路交通管理處罰條例於今年1月28日修正公布第35、35-1條條文，增訂酒駕再犯者得以公布再犯者姓名、照片及違法事實，由於尚需相關行政作業時間才能實施，台南市長黃偉哲指示，法令上路前應有更積極作為，回應廣大民眾對用路安全的期待。

交通局指出，基於保護市民及用路人交通安全公益正當目的，彌補新法上路實施前空窗期，首創「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，以酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件、因酒駕受裁決處分確定等5類重大酒駕事件，將汽機車駕駛人當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化處理的相關照片，適時公布於交通局網站，藉此讓有酒駕等不良習慣民眾能有所警惕。

交通局表示，該作業原則自即日起實施後，如有符合前述重大酒駕事件發生，即依程序發布，呼籲民眾千萬不要因為酒駕變成被公布的主角。

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