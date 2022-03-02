《國際金融》莫斯科交易所周三續休市 13:582022/03/02 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯央行周三晨間宣布，莫斯科交易所周三暫停交易，為連續第三天的關閉股市。但是央行表示，將允許有限範圍的營運，為本周以來首見。 《國際金融》盧布趨穩 俄股續停 《美股》消息面：俄烏戰爭 油價急飆、金價收復1900美元 #周三 #莫斯科 #國際金融 #俄羅斯央行 #晨間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》IIF：俄羅斯極可能出現外債違約 12:502022/03/01 財經 國際金融協會警告：俄羅斯外債恐違約 04:102022/03/02 財經要聞 制裁莫斯科 全球訂單湧入中國 04:102022/03/02 話題觀察 俄銀行遭逐出SWIFT 美官員：中國未出手相救 04:102022/02/28 焦點要聞 《國際金融》戰火燒旺能源價 歐元貶21月低 10:512022/03/02 財經 《國際金融》資產崩跌 俄禁外國人拋售 11:592022/03/02 財經 《國際金融》傳ECB加強監管與俄關係密切銀行 16:142022/03/01 財經 《國際金融》歐股小跌 銀行股受制裁衝擊暴跌 10:002022/03/01 財經 各國制俄 政院：全力協助受損廠商 04:102022/03/01 財經要聞 在台烏克蘭人赴莫斯科駐台代表處抗議 遞交聲明書 13:452022/03/01 政治 《國際金融》俄羅斯下一步 恐遭MSCI指數剔除 12:162022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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