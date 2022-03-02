新北市教育局今辦理「數位學習創新教案頒獎典禮暨優良教案分享」活動，選出10名特優、15名優等、28名甲等優秀作品，連續兩年獲國中組特優的中正國中老師賴璞設計「科學解唐詩，自主學習吧」教案，讓孩子針對詩中所提及的科學現象，運用網路及學習平台分工查找資料，共同討論科學現象的合理性，建立思辨力，再討論真實生活議題。

教育局辦理「數位學習創新教案」及「資訊科技優良教案」徵選，共有194件投稿，最終選出53件優秀作品，今並於線上舉行頒獎典禮。

在數位學習創新教案部分，獲國小組特優的永福國小老師劉怡妏設計「我願-我想成為的人」課程，讓孩子分享自己最喜歡的品德特質，產生對自我的期望，再運用Google文件、學習吧等工具引導孩子創作新詩朗讀錄音，並在午餐時段播放。

榮獲資訊科技教案優等的重慶國中老師蔡佩旻則結合校定課程—探巡板橋媽，設計「抽靈籤招好運」課程，運用NkNUBLOCK程式設計，引導孩子結合廟宇抽籤等情境議題設計程式流程圖，以實務操作引發孩子對程式的興趣，培養其運算思維及解決問題能力。

教育局長張明文說，這53件優秀教案未來將會放在「新北親師生」線上學習平台，供所有新北師生使用，新北推動「2025班班智慧教室」政策，平台目前有超過110種學習教材，擅用資訊科技是新北未來智慧學習的重點方向跟目標。

張明文說，中央投入200億元推動「生生用平板」政策，代表國家未來教育發展趨勢就是智慧學習、科技化學習輔助，讀、寫是最基本的能力，擅用科技工具就像醫生可以掌握每個人狀況，控管每個孩子學習狀況，給予最好的個別化支持跟學習系統，落後孩子透過反覆的觀看影片作練習，就能把基礎能力培養好，期盼2025年前，每所學校、每個老師都能達到智慧學習、智慧教學的政策目標。