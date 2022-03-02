俄烏衝突爆發後，美國總統拜登突然派出5人代表團訪台，只會在台灣停留約30小時，接著還要前往日本，各界都在猜測到底所為何事。前立委沈富雄今（2）在臉書分析指出，「戰略模糊」過去被不少人認為對台有利，但從烏克蘭的經歷來看卻是大錯特錯，不過沈富雄也說若要「戰略清晰」，不能由台灣開口，且他認為「五人代表團的到來可能醞釀著朝此方向進一步，就看他們到日本後見了哪些人。」

沈富雄在臉書表示，目前烏戰正酣、時機敏感，拜登突然派了一個陣容不弱的五人代表團訪台，兩天一夜宛如蜻蜓點水，若認為如此就能安定人心，未免太自覺良好；若是想傳達訊息給蔡英文？「妳別茶飯不思」，我想也不是，「蔡沒有那麼擔心」。

沈富雄認為，西方世界在烏克蘭危機中的最大問題，就是過去北約不敢接納烏克蘭，所以事發後包含美國在內的所有國家都不敢出兵，就是因為「文明世界不能師出無名，這就是『戰略模糊』的最大弱點」。

沈富雄說，過去不少人認為「戰略模糊」對台有利，但從烏克蘭的教訓看來這是大錯特錯，並指出「戰略清晰」後，台灣人就不用一天到晚問「美國會不會出兵？」

不過沈富雄認為，「戰略清晰」這件事不能由台灣開口，甚至不能大聲嚷嚷，必須由美國、日本主動，因此說「五人代表團的到來可能醞釀著朝此方向進一步，就看他們到日本後見了哪些人」。