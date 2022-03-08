近日有大陸全國政協委員提案，希望制定《統一法》以加速兩岸統一。大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎8日表示，他個人認為，目前還不具備推出國家統一法的條件，他今年在人大提議，可由人大常委會對《反分裂國家法》第8條進行「立法解釋」，明確界定哪些行為屬於台獨，會踩到大陸紅線。

李義虎8日晚間接受中外媒體網路視訊連線訪問，針對近年來不斷有大陸涉台學者、人大代表、政協委員呼籲大陸中央，應在2005年制訂的《反分裂國家法》之外，再制訂《統一法》，以加速兩岸統一進程，李義虎有另外的主張。

李義虎表示，他同意國台辦發言人馬曉光所說的，「《反分裂國家法》實施17年來，在震懾「台獨」分裂勢力、維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程等方面已經發揮並將繼續發揮獨特的重要作用。」

李義虎認為，現在還不具備推出《統一法》的條件，但是他今年向人大提了建議，「可根據兩岸局勢，由人大常委會對《反分裂國家法》第8條進行立法解釋，明確界定哪些行為屬於台獨，碰觸到大陸的底線。」

李義虎說，大陸對法律的解釋有三種：立法解釋、司法解釋和行政解釋。其中，由人大常委會對法律做出的「立法解釋」位階最高、效力最強，高於後兩者。

《反分裂國家法》第8條規定：「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

李義虎表示，雖然第8條提出了三種情況，但是沒有明確的定義。例如修憲是蔡英文的施政重點，但修憲或公投也涵蓋不同的議題，有些是公共議題，有些則牽涉敏感的統獨議題，而台獨激進派更主張制憲。他建議人大常委會，哪些性質的修憲議題會涉及台獨，會碰觸大陸的紅線，哪種行為會導致「重大事變」？這些都應該做出明確的立法解釋。

「台獨以制憲作為法律武器，大陸也要拿出相應的法律手段。」李義虎表示，解決台灣問題，大陸在政治、法律、軍事各方面都做了充分準備，相信在今秋中共二十大召開時，「黨解決台灣問題的總體方略」會提出一套系統性的論述，引領兩岸關係的發展方向。