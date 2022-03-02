俄羅斯總統普丁執著拿下烏克蘭，不僅下令發動全面攻擊，同時合理化俄國入侵的措辭，令許多政治分析師質疑強人普丁已經喪失理性。

普丁對烏克蘭的執著由來已久，他不斷稱俄羅斯與烏克蘭本是一家人，並譴責由烏克蘭總統澤倫斯基領導的親西方政府。

多位政治分析師表示，普丁針對烏克蘭政府的指控毫無理由，反映他的非理性和錯誤判斷。此外，普丁還宣稱烏克蘭政府是「新納粹和吸毒者」，更證明他欠缺理性，和遭到錯誤消息誤導和操控。

AKE International資深政治風險分析師海斯（Max Hess）表示，普丁近幾日的言行「挑戰外界對他的理性的假設。」

海斯透露，他有幾位俄國右派朋友也被普丁對烏克蘭的執迷嚇到，這些人最初還支持俄國承認烏東分離區獨立。海斯受訪時被問到，現在是否有人質疑普丁的想法是否合理，他回答：「現在肯定有人這麼想。」

藍灣（BlueBay）資產管理公司新興市場策略師艾許（Timothy Ash）表示，情況已經逐漸明朗，普丁的戰略計畫是圍繞在烏克蘭兩大城市－首都基輔和第二大城哈爾科夫（Kharkiv），他認為澤倫斯基會在這裏認敗。

艾許表示，如今證明普丁錯的離譜。艾許認為普丁嚴重誤判，被趕下台就是他最終將付出的代價。

普丁2月24日下令對烏克蘭動武，他宣稱並非要占領烏克蘭，俄國的目的是讓烏克蘭「去軍事化與去納粹化」。國際觀察家認為此番說法荒誕可笑。

普丁亦試圖合理化攻打烏克蘭的決定，宣稱俄國是在保護當地人民，包括2014年兼併的克里米亞，以及親俄的烏東分離地區。

西方官員亦認為普丁的言論，和「普丁版」的歷史是在塑造錯誤資訊，以向俄國人民證明出兵有理。