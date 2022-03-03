全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台大停電，外傳與大潭電廠機組異常、高雄興達發電廠起火有關，台電出面澄清解釋，該次停電事故直接原因為核三廠2部機組跳脫，另外目前尚未接獲大潭電廠回報異常狀況。

台電桃園區營業處說，核三廠2部機組跳脫，為保護電網安全，9點16分啟動低頻卸載，桃園地區共有201條饋線跳脫、影響22所變電所、停電戶數19萬2617戶，停電範圍包括桃園、中壢、平鎮、楊梅、大園、八德、觀音、蘆竹、大溪等地，仍在陸續復電中。