世界衛生組織（WHO）今天推薦一款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥適用於症狀輕微、但住院風險高的患者，像是老年人或未接種疫苗的人。

法新社報導，這款名為「莫納皮拉韋」（molnupiravir）的COVID-19口服藥，由美國默沙東集團（Merck & Co）開發生產，建議在出現染疫症狀後儘快服用，並持續服用5天。

世衛組織一個專家小組在「英國醫學期刊」（British Medical Journal）上表示，免疫系統較弱或慢性疾病患者，如果感染了COVID-19但非重症，也建議服用這種口服藥。

不過專家表示，由於潛在危害，不建議「年輕和健康的患者，包括兒童、孕婦和哺乳期婦女，服用這款藥物」。

世衛這項新建議是基於對4796名患者的6項隨機對照試驗的結果，這是「迄今關於這款藥物的最大資料集」。

試驗顯示，「莫納皮拉韋」降低住院風險，每1000名高風險病患的住院人數減少43人，並使症狀消失的速度平均加快3.4天。

很少跡象顯示「莫納皮拉韋」對死亡率有所影響，平均每1000名患者的死亡人數僅減少6人。

世衛組織承認，由於「莫納皮拉韋」的成本和可得性問題，可能會使中低收入國家在取得藥物上面臨挑戰，加劇健康不平等。

儘管疫苗仍是對抗COVID-19的最重要工具，但專家對於增加新的口服治療表示樂見。這種治療方法可以抑制病毒的複製能力，並能抵抗變異病毒。

目前全球主要只有兩款COVID-19口服藥，除了默沙東的「莫納皮拉韋」之外，另一為美國輝瑞（Pfizer）生產的Paxlovid。

但默沙東這款口服藥仍有許多潛在擔憂，美國食品暨藥物管理局（FDA）尚未授權18歲以下者使用，因為恐影響骨骼和軟骨生長。