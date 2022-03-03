今天全台大停電，國民黨副祕書長王育敏、文傳會副主委黃子哲、林家興、發言人柳采葳共同指出，蔡英文總統選舉時喊出「點亮台灣」、與工商團體會面時保證不缺電，經濟部長王美花以「賭雞排」方式保證不缺電，但今天的大停電戳破民進黨政府的保證，原來都是謊言，「當缺電成為事實，下台恐怕就是民進黨的義務」。

王育敏說，蔡英文前天見工商團體時才保證不缺電，但「這張支票效期非常短，只有2天的時間就跳票」。她表示，今天的大停電造成很多台灣民眾不便，包括科學園區、民生用電等皆受到很大的影響。在供電方面，核能歸零，這是蔡英文所謂的「非核家園」嗎？非核家園的代價就是全台大缺電嗎？台灣人民沒有辦法支持這樣的能源政策。

「蔡英文的能源政策實在是太兒戲了，民眾沒有辦法忍受」，王育敏表示，三不五時就來一次這樣的全國大跳電、大缺電，這對於民生、國家的國防安全通通會造成重大的影響，「沒有能源安全，就沒有國家安全！」

「四個不同意，台灣大停電」，林家興引用網路留言來凸顯民進黨執政下，錯誤能源政策方向帶給台灣的結果。他指出，當蔡英文說，台灣跟烏克蘭不一樣時，有人回應，「還真的不一樣，當烏克蘭在打仗的時候，他們都還有電可以用，我們都還沒有做好任何準備，我們的民生用電，我們的產業用電，就全部都掛點了」，請問這樣的情況下，台灣要怎麼面對未來有可能的外敵入侵？或當有國安威脅之際，難道連基本的用電都沒有辦法處理？

柳采葳則指出，蔡英文今年1月才拋出要「四管齊下」，要顧民生、推加薪，實際上，加薪沒有加到，但民眾以及小攤商們可能因為今天的停電導致一整天的營收都沒有了，她舉例，中山區晴光商圈、雙城商圈的攤商都因為沒電，可能損失幾千元、一萬元的營業額。

柳采葳強調，經濟部長王美花日前受訪時提到，2022不會缺電，甚至要「賭雞排」，但是今天全台大停電了，王美花是不是應該要負起全責？是不是要兌現「賭雞排」的承諾？她要求王美花、蔡英文應該明確告訴民眾2022到底還會不會有「缺電」的情況？

黃子哲表示，在民進黨政府執政下，「缺電，已經成為日常」，民進黨政府當然要負起絕大部分的責任，因為民進黨告訴我們不會缺電，但是台灣人民卻一而再、再而三面對這種大缺電、大停電的危機。黃子哲以駐日代表謝長廷的至理名言「台灣不缺電，但是電從哪裡來還不知道」，來質疑民進黨政府及蔡英文，全台灣人民都很想知道，你們承諾不缺電，但電到底要從哪裡來？

黃子哲強調，現在已經不只是「缺電」問題，從日前的「缺蛋」，再之前的「缺水」，甚至疫情期間的「缺疫苗」，這個政府幾乎已經失能，甚至是無能了，「什麼都缺！但最重要的是民進黨政府真的非常『缺德』」，完全沒有顧及民生，沒有顧及國家發展。