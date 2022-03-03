台電3日大停電，中鋼小港廠區生產基地到目前為止尚未恢復供電，中鋼表示，上午9:18中鋼能源調度中心立即啟動應變措施，使用自有汽電共生發電機組，確保人員及設備機組安全並進行產線調配，逐步暫停部分產線運轉。

中鋼表示，早上已採緊急應變措施，高爐廠先降載，軋鋼廠暫停生產，並啟動自己的電力系統，以確保設備安全，待復電後再恢復生產，至於所受停電損失尚待調查評估。