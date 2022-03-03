303大停電最慘受災戶？中鋼生產線暫時停擺 16:102022/03/03 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受無預警停電影響，中鋼部分產線暫時停擺。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電3日大停電，中鋼小港廠區生產基地到目前為止尚未恢復供電，中鋼表示，上午9:18中鋼能源調度中心立即啟動應變措施，使用自有汽電共生發電機組，確保人員及設備機組安全並進行產線調配，逐步暫停部分產線運轉。 中鋼表示，早上已採緊急應變措施，高爐廠先降載，軋鋼廠暫停生產，並啟動自己的電力系統，以確保設備安全，待復電後再恢復生產，至於所受停電損失尚待調查評估。 屏東21鄉鎮仍停電中 停電戶數達19萬餘戶 坐鎮應變中心 陳其邁：南部中午陸續供電 #中鋼 #系統 #生產 #停電 #應變 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 全台大停電衝擊 高雄石化產業鏈損失恐逾10億 15:072022/03/03 財經 歐洲鋼價大漲 中鋼擬跟進 04:102022/03/03 財經要聞 無預警停電又遇空汙 高雄環保局緊盯工廠防異常排放 15:052022/03/03 生活 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 全台大停電 中警疏導不打結 科技執法不斷電 11:562022/03/03 社會 全台大停電 各大飯店業者進行緊急應變處理 13:592022/03/03 生活 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 全台大停電 台南市緊急開設一級災害應變中心 12:262022/03/03 生活 全台大停電 群創路竹廠停電 啟動發電機維持生產 11:312022/03/03 財經 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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