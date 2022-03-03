好想出國吃好料！飯店業看準「想出國度假的心」，台北遠東香格里拉與台北六福萬怡酒店不約而同主打東南亞料理，六福萬怡的敘日全日餐廳推出「泰美味」主題，提供多達近30種經典料理，在台北遠東香格里拉的人氣自助餐廳遠東Café，則特別以東南亞各國主題美食推出「東南亞美食嘉年華」，還有四人同行一人免費。

台北遠東香格里拉的人氣自助餐廳遠東Café自3月4日至5月1日期間，推出來自泰國、印度、馬來西亞籍的主廚們於午餐及晚餐齊力獻上豐富多樣的風味料理，囊括泰國、印度、馬來西亞、新加坡、印尼、越南等經典佳餚，運用各色辛香料如香茅、咖哩、辣椒及五彩繽紛的熱帶鮮果入饌，精采色香味讓人食指大動，3月31日前平日四人同行中有一位女性，可享一位免費用餐。

遠東香格里拉由來自泰國的飯店行政主廚陳帝昕(Thitisorn Amatasin)特別嚴選多道經典泰式料理，囊括海鮮控最愛泰式檸檬魚，先將香茅、南薑及蒜塞入魚肚中，並以大火蒸熟，再將以辣椒、香菜、蒜末、魚露及檸檬汁混合的醬汁淋上，擁有酸、香、辣多層次口感的佳餚美味上桌。另外還有反映其多元民族的文化的新加坡飲食，融合了中式、印度式、馬來式等飲食，創造出屬於自己的特色料理，味道既有馬來菜的辛辣，又有中式菜的鮮濃，這次美食節強力推出辣椒蟹。

六福萬怡推出「泰美味」主題，自助餐檯端上瑪莎曼咖哩和牛頰、檸檬蒸鮮魚、泰北風味瀑布牛肉、黃綠紅泰式咖哩、甜品椰奶糕、時令水果糯米飯、自助式摩摩喳喳等多達近30種經典料理，另有現點現做的冬陰功湯麵、椰漿雞湯米粉，以及平日限量供應的「泰式風味泰國蝦」，假日則提供半尾「泰式酸辣波士頓龍蝦」，每再加上皇室御用「SINGHA勝獅啤酒」無限暢飲，冰涼暢快越吃越過癮。

六福萬怡更打造充滿南洋泰式風情的用餐環境，由身著泰國傳統服飾的服務人員帶位，走入以熱帶植栽及情境擺飾布置的空間，充滿偽出國體驗氛圍。

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