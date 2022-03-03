去年8月因為豪大雨，導致外埔區水美國小北側段邊坡土石滑落。（市議員李榮鴻提供）

外埔水美國小北側段邊坡土石滑落，市議員李榮鴻3日召集相關單位會勘研擬改善辦法。(市議員李榮鴻提供)

台中市外埔區二崁路383巷去年8月因為豪大雨，導致水美國小北側段邊坡土石滑落，嚴重影響居民通行及學童安全。台中市議員李榮鴻3日召集相關單位會勘研擬改善辦法，爭取1637萬經費進行改善工程，預計6月底完工。

市議員李榮鴻議員服務處特助李文傑表示，外埔區二崁路383巷為水美社區重要道路，去年8月經在地社團「外埔人動起來」熱心民眾反映，該處土石滑落影響交通安全，服務處隨即辦理會勘。

李文傑要求外埔區公所盡速提報改善計畫，向建設局爭取1637萬元災修經費，於去年12月22日決標，目前工程正進行中，感謝市長盧秀燕大力支持，未來可望有效改善周邊交通及生活環境品質，以促進地方發展。

外埔區公所表示，改善工程以擋土牆復建為主，工程項目包含新設懸臂式擋土牆、加高原有擋土牆以攔住土石及導流雨水，工程後會再進行路面刨封以利完成性，約需150個日曆天施工，預計6月底完工。

水美里里長陳俊樑則感謝市府及李榮鴻議員的關心，希望工程完成後，可以大幅度提升用路安全。