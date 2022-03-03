總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會今天召開第17次委員會議，安排「亞泥公司新城山礦場租用原住民保留地真相調查報告」及「屏東縣原住民保留地架設電塔補償案」2個報告案。針對亞泥報告案，總統蔡英文指出，4年以來在部落族人、亞泥及政府三方多次討論之下走到今天，會請行政院政務委員林萬億督導相關單位依真相調查報告4項建議辦理。

2017年12月28日第4次原轉會議時蔡英文指示，由部落代表、政府、亞泥公司三方組成真相調查小組進行調查，行政院於上月核定真相調查報告，並有包括「正視過去，誠懇面對」、「合理補救，回復權利」、「逐步轉型，永續發展」、「謀求共識，共存共榮」等4點建議。

原民會主委夷將‧拔路兒說，玻士岸部落也在2月12日召開部落會議，獲得出席家戶過半數同意亞泥繼續採礦，政府及亞泥未來將積極推動報告書附帶建議事項，及諮商同意承諾的利益分享，持續落實原住民族的轉型正義。

原轉會委員帖喇‧尤道表示，自從成立真相調查小組後至今已召開多次會議，希望能夠解決解決歷史不正義，並成立居住安全工作小組、真相調查工作小組，也建議應建立諮商同意權平台資料庫；他也建議，應該成立原住民族自治小組試辦原住民族自治。

至於「屏東縣原住民保留地架設電塔補償案」則為台電公司為供電事業需要，於屏東縣來義鄉國有原住民保留地架設74座高壓電塔，卻因土地爭議因此未能完成價購，一直到2019年完成山坡地保育利用條例第37條及原住民保留地開發管理辦法等修法作業，解決族人長達40餘年土地權益損失補償問題。

「這是遲來的正義」，原轉會委員曾智勇說，台電長期使用原住民的土地是事實，呼籲應加速並在年中就完成協議價購。