經濟部長王美花今年1月在黃光芹的節目《新聞不芹菜》中被問及此事，承諾可以「賭個雞排」。而今天全台大停電，引起網友熱議。

王美花今天回答此問題時表示，當時被訪問的議題有沒有缺電，今天大停電是誤操作的問題，導致電力受損，至於她個人的自行處分，行政院長蘇貞昌指示，趕快解決供電問題報告出來再處理。