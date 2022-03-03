全台大停電 部長何時請吃雞排？王美花這樣說 22:052022/03/03 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於賭雞排，經濟部長王美花表示，今天大停電是誤操作的問題。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長王美花今年1月在黃光芹的節目《新聞不芹菜》中被問及此事，承諾可以「賭個雞排」。而今天全台大停電，引起網友熱議。 王美花今天回答此問題時表示，當時被訪問的議題有沒有缺電，今天大停電是誤操作的問題，導致電力受損，至於她個人的自行處分，行政院長蘇貞昌指示，趕快解決供電問題報告出來再處理。 全台大停電王美花該下台嗎？她神回一句 宅神竟吐4字 換掉王美花也沒用？他直言：民進黨能源政策行不通 #王美花 #問題 #雞排 #缺電 #今天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣隨時會停電？晶片業超賺錢！背後竟藏恐怖問題 13:582022/03/03 財經 品觀點｜電力到底夠不夠 雙北要中央說清楚 15:532022/03/03 政治 全台無預警大停電！這幾檔缺電概念股得利 12:222022/03/03 財經 全台大跳電！沈榮津、王美花院會急離席 政院稍晚對外說明 10:492022/03/03 政治 時論廣場》承認吧 台灣已經缺電（彭蕙仙） 19:592022/03/03 時論廣場 《經濟》大停電 王美花：北部中午前、南部午後陸續復電 11:592022/03/03 財經 台電承諾「明天供電不會有問題」 大停電補償方案最高9折 20:472022/03/03 財經 不稀罕王美花的雞排！藍委怒喊：為停電負責下台 10:542022/03/03 政治 全台大停電蔡政府稱「沒有缺電」 街訪民調民眾驚呆吐一句 21:582022/03/03 政治 中時社論》廢核夢和台獨夢 該醒了！ 18:372022/03/03 中時社論 王美花賭雞排不缺電 柯P舉手要領、侯友宜酸放冰箱應該壞了 16:002022/03/03 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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