疫情爆發民搶物資 港屈臣氏對日用品和藥物實施限購 10:312022/03/04 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情引發香港居民搶購物資。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情引發香港居民搶購物資！香港超市百佳和藥妝店屈臣氏即日起對部分產品及藥物實施限購。百佳表示，各類食品和日用品供應仍然穩定，但為讓更多市民可以購買，即日起對部分產品實施限購，米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、衛生紙及藥品，每類每次最多買5件。屈臣氏的止痛退燒及傷風感冒產品，亦是每類每次最多買5件。 百佳和屈臣氏表示，已與各地供應商緊密聯繫，增加各類產品貨量，由於不少職員染疫，人手極度緊張，正竭力調動人手加快補貨，亦盡力維持價格水平。 美國制裁引供應擔憂 國際油價續飆 新品挹注 鴻碩營運拚季季揚 #新冠肺炎 #屈臣氏 #香港 #實施 #限購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新南向市場 蘊含龐大商機 04:102022/03/03 投資理財 《電腦設備》法人不同調 研華不氣餒 10:512022/03/03 財經 《電子零件》泰碩今年營收看增兩位數 毛利率、獲利UP 09:092022/03/02 財經 西方企業掀抵制潮 蘋果宣布在俄停售產品 09:032022/03/02 財經 布蘭特原油期 保證金調整 自今日一般交易時段結束後起實施 04:102022/03/02 證券．權證 聲援烏克蘭 美國數州禁售俄羅斯伏特加 08:532022/03/03 國際 鉅霖集團引進法國聖戈班隔音產品 04:102022/03/04 投資理財 防資金外逃，實施資本管制 普丁下重手：逾1萬美元外幣禁離境 04:102022/03/03 財經要聞 台中特定工廠納管 多家產業隱形冠軍申請 04:102022/03/03 地方新聞 日本防疫管制3／6到期 東京等15地有意延長 13:252022/03/03 國際 鄭州發布19條穩樓市措施 陸首個限購限貸全面放鬆城市來了 15:292022/03/02 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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