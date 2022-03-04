疫情引發香港居民搶購物資！香港超市百佳和藥妝店屈臣氏即日起對部分產品及藥物實施限購。百佳表示，各類食品和日用品供應仍然穩定，但為讓更多市民可以購買，即日起對部分產品實施限購，米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、衛生紙及藥品，每類每次最多買5件。屈臣氏的止痛退燒及傷風感冒產品，亦是每類每次最多買5件。

百佳和屈臣氏表示，已與各地供應商緊密聯繫，增加各類產品貨量，由於不少職員染疫，人手極度緊張，正竭力調動人手加快補貨，亦盡力維持價格水平。