路口人車的 AI 影像辨識 (紅線代表車頭方向)(運研所提供)

近年來無人機（UAV）空拍攝影及人工智慧（AI）影像辨識技術快速發展，交通部運輸研究所遂結合兩項最新科技，用無人機空拍路口，並以AI技術記錄路口人、車流動軌跡，分析路口交通衝突型態，以防範事故於未然。

過去道路管理機關需蒐集並分析1至3年的交通事故資料後，才能發現路口安全問題。運研所與訊力科技公司合作，以無人機「上帝視角」無死角空拍路口交通影片，並以AI技術將路口行人、車輛流動影像自動轉換成軌跡資料，再透過軟體分析路口易發生交通衝突之地點及型態。

運研所在民國110至112年有一個為期3年計畫，去年試驗兩項路口交通高風險衝突情境：第一項是「機會左轉」也就是左轉車無左轉專用紅綠燈時，需趁對向直行車流空隙左轉，第二項是「路口穿越衝突」，也就是直行車因搶黃燈、闖紅燈等而與橫向來車發生衝突。執行地點包括在北高兩市挑選14處路口記錄分析高風險衝突情境，並分析台北市、桃園市及台南市4處易肇事路口，做為後續改善依據。

運研所組長葉祖宏對本報表示，若產生「機會左轉」衝突，也就是當路口號誌沒有左轉專用時間，車子要在路口等，利用對向車流的安全間距時穿越。有時車流太多 或時間太短，綠燈結束時利用剩下時間左轉，很容易發生危險。建議路口號誌微調，亦即直向綠燈結束時，橫向號誌給它3到5秒空檔才變綠燈，若設的時間不夠，或車流實在太大，可適度延長空檔，甚至要考慮給它左轉專用燈，這些都有改善空間。

另外「路口穿越衝突」也很常見。例如黃燈變全紅時，直向車駕駛常常認為橫向還沒有變綠燈，認為橫向車還是會等直向車通過，於是就冒險衝。但如果路口太寬來不及通過，甚至變成違規闖紅燈。運研所就是要分析到底是路口號誌問題，還是駕駛人本身行為違規，若是前者就微調號誌，若是後者就要靠執法或是教育來改善。

目前111、112年會繼續做「右轉衝突」等4項高風險衝突情境，並與縣市政府合作分析8處易肇事路口，以擴充相關分析工具，且持續優化此分析技術。

交通部長王國材肯定此分析工具已獲階段性成果，可結合運用「事故型態導向之路口交通工程設計範例參考手冊」，後續可持續優化精進分析工具，將分析地點由路口擴及至路段，創造更優質用路環境。