台電因人為操作疏失釀3日全台大停電，高雄市長陳其邁4日上午出席國立中山大學「國際金融研究學院」揭牌儀式前表示「台電犯這種低級的錯誤實在不應該、不可原諒」，業者停工、訂單、商家營業等種種損失「一定要跟台電算清楚」，市府將協助求償。

陳其邁表示，3日一整天直到晚上9點半才恢復供電，引起高雄人普遍的不滿與憤怒，台電犯這種低級的錯誤實在不應該。長期的南電北送，整個電網也缺乏韌性，發電比較多的地方結果送電是最慢的地方。希望台電公司必須負起責任，也應該要就整個電網的韌性、供電的穩定要痛加檢討，不能再犯。

「興達電廠不是第一次犯這種錯誤，這種人為的錯誤一犯再犯，真的是讓高雄市民覺得非常不滿！」陳其邁強調，台電在管理上輕忽怠慢，也沒有按照標準作業程序來做「實在是不可原諒，非常的不應該」，台電要負起責任，立刻就管理上的一些缺失進行改善。

針對鋼鐵業等業者的經濟損失，陳其邁表示，經發局跟法制局將聘請律師協助，釐清停電造成的停工或訂單的損失，向台電求償。

至於興達電廠增建燃氣機組增加發電量是否能保證台積電未來設廠的運能安全，陳其邁回應，台電在電塔電網的靭性與管理，都必須痛加檢討。