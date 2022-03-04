0303大停電引發眾怒，國民黨文傳會今與青年議員參選人今前往經濟部門口，舉行「全民領雞排，停電部長請下台」記者會，齊聲呼籲此事涉及國安危機，是不是因為經濟部長王美花的先生是國安會秘書長顧立雄，所以不用下台。要求王必須負責，否則我們民主會出問題。

現場由國民黨文傳會主委凌濤、副主委林家興、柳采葳帶隊，但經濟部緊閉門戶不予回應。

林佳興表示，這次大停電，影響民生與產業生存，且蔡總統前幾天才剛說國內供電穩定，立刻就被打臉。

國民黨發言人白喬茵表示，一年內台灣可以停電三次，王美花都可以不用下台。她進一步說，還是現在在台上的是顧太太、顧夫人，因為先生是國安會秘書長顧立雄，所以不用下台、也不能下台。

林佳興批評，經濟部長至今仍不動如山，都沒有被問責，死賴不走，這事涉及國安危機，實在太誇張。他們要求王美花一定要下台，否則我們民主就出了問題。