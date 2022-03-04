兩會將於4日下午15時開幕，全國人大代表、小米董事長雷軍建議，加快新能源汽車大功率快充基礎設施建設。

雷軍稱，當前大功率快充站以企業自主建設為主，建設布局、規模、技術指標等缺少整體統籌規劃，互聯互通水平較低。針對這一點，建議制定新一代大功率快充網路規劃方案，明確建設規模、用地規劃、充電容量等關鍵目標，提高重點區域電網擴容能力，增加大功率快充站數量，提高有效覆蓋。

同時，推進技術標準和通訊協議的制定、統一、應用，推出大功率快充互聯互通工作方案，制定3年時間專項行動時間表，優先推進新投建、核心商圈，以及高速公路等稀缺資源地段存量的大功率快充樁互聯互通，實現社會資源最優化配置。

他同時建議，組建國家級創新合作平台，加強核心技術聯合攻關；另一方面，加強建設服務保障，推動大功率充電基礎設施普及。

雷軍又提到，當前在全球碳達峰、碳中和目標和歐盟碳關稅等貿易制度下，新能源汽車低碳發展已成為汽車工業全球競爭的關鍵勝負手，完整、清晰、準確的碳足跡核算體系是新能源汽車產業低碳發展的基礎。

對於大陸汽車工業的低碳發展來說，迫切需要建立和完善碳足跡核算體系，支撐碳足跡精確管理、核算、認證，以及核查，助力大陸新能源汽車產業「雙碳」目標的實現。

另外，雷軍建議，促進民企深入參與社會公益慈善事業。包括適度放寬企業基金會註冊門檻及業務範圍限定，幫助企業提升從事公益事業的專業化水平；制訂3至5年服務改革方案，強化對企業參與公益事業的專業指引與服務。探索新型捐贈方式，鼓勵企業積極開展公益創新。同時，在捐贈行為之外，建議鼓勵民營企業積極開展公益創新，充分發揮專業能力和創新動能，主動提供「非捐贈公益服務」。