中山高鼎金系統及國道10號仁武交流道，連結仁武區與市區榮總商圈、巨蛋商圈，看好仁武大樓房價站上3字頭的後勢，天玉集團除了持續耕耘高鐵左營站生活圈，也同步進軍仁武，先後買進2塊大面積基地，其中一塊位於京富路的2379坪土地先動工，再伺機決定完工銷售或預售。

今年邁入25年的天玉集團執行長黃文柔4日表示，天玉集團旗下的龍騰建設、以及上市櫃的鑫龍騰開發，過去在高雄的大樓推案，主攻高鐵左營站生活圈，總共有4個建案。

黃文柔指出，龍騰建設推出的「鑫高鐵一期」早就完銷，並完工交屋，「鑫高鐵三期」總銷近70億元，目前預售中，最高成交價已經來到每坪45萬元，至於鑫龍騰開發的「鑫高鐵二期」已動工，尚未銷售，「鑫高鐵五期」則尚未動工，也未銷售。

她說，北高雄近年人口快速成長，又以仁武區發展最迅速，位於交通樞紐，鄰近中山高鼎金系統及國道10號仁武交流道，串連東西向交通，如果不塞車，從仁武開車到漢神巨蛋只要大約15分鐘，榮總生活圈更近了。

黃文柔表示，天玉集團過去曾經在仁武推過透天建案，但因目前仁武的生活機機能相當便利，因此，天玉集團決定進軍仁武，首次推出大樓建案。

她說，天玉集團在仁武區已取得2塊大面積建地，位於京富路、鄰近八德生活圈的2379坪建地，先行動土，規劃2房和3房產品，共491戶，初步決定先建後售，但，如果時機許可，也會考慮結構預售。

黃文柔指出，該基地附近的仁武重劃區100期，預計2023年底完工，未來將有綠地、公園及滯洪池，未來更具發展潛力。

黃文柔表示，天玉集團今年邁入25年，除了蓋好房之外，秉持照顧社區，關懷社會，並將持續做公益，希望藉由企業的力量，取之社會，用之社會，回饋不遺餘力，為社會盡一份心力。