股神巴菲特從2016年開始買進蘋果股票，2年後持股比例超過5%，近年隨著蘋果股價創高，短短6年時間，帳面獲利就逾1000億美元（約台幣3兆元），以往巴菲特投資會避開科技股，直言對科技產業不夠了解，但這次狂押蘋果高成長科技股，似乎違背他一貫的投資原則，然而此舉卻成為他過去10年中最好的投資，逃過新冠疫情衝擊。

CNBC報導，巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）從2016年開始買進蘋果股票，到了2018年，持股比例超過5%，當時市值達到360億美元，隨著蘋果股價暴漲，股神押注蘋果市值已飆升至超過1600億美元，只花6年時間，帳面獲利就逾1000億美元。

這筆獲利驚人的投資，讓不少市場分析師想起，過去巴菲特的「愛股」可口可樂，這是他投資最久、時間最長的標的。巴菲特自1988年開始買進可口可樂，如今這家消費巨頭的股票已經飆升超過2000%，目前波克夏仍擁有4億股，為第四大重押持股。

分析師認為，巴菲特在蘋果身上迎來他的「新可口可樂」，原因在於，巴菲特買進這兩家公司股票的前5到7年，它們股價都大幅上漲。

不過投資蘋果這樣的高成長科技股，似乎違背巴菲特過去一貫遵守的投資原則，但此一突破性舉動，卻成為他過去10年中最好的投資。由於持股蘋果幫助波克夏在新冠疫情期間發揮關鍵作用，抵銷其他投資如保險和能源所遭受的巨大重創。

在投資蘋果股票之後，91歲巴菲特已經成為蘋果的超級粉絲。至2021年底，波克夏對蘋果持股比例仍高達5.43%，多年來，獲得穩定股息，平均每年約7.75億美元（約台幣217億元）。