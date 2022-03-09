★分析

Davidson財富管理研究部門主管James Ragan在談及油價飆漲時表示，目前美國經濟將受到什麼影響仍然存在許多不確定性，我認為美國消費者支出將小幅回落，汽油價格勢必會削弱民眾消費力道。

Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli表示，只有美國會立即切斷俄羅斯油氣進口，而英國和歐盟將在未來幾季裡逐步擺脫對俄國能源的依賴，這讓我們鬆了一口氣。此外，雖然俄烏的談判成果看似悲觀，但停火的要素正在逐步到位。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股和非必需消費品類股收高，分別上漲1.39%和0.06%。防禦類股表現疲弱，必需消費品類股大跌2.64%，跌幅最大；其次為醫療保健股跌2.11%，公用事業股跌1.6%。

科技股指數跌0.43%，通訊服務股小跌0.12%。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，臉書母公司Meta漲1.50%、谷歌母公司Alphabet漲0.57%和特斯拉漲2.46%，給大盤帶來些許支撐。微軟跌1.10%、蘋果跌1.17%、亞馬遜跌1.05%、網飛跌2.43%。

主要晶片股漲多跌少，應材上漲4.14%、恩智浦漲4.23%、超微漲2.51%、美光漲1.93%、德儀漲1.49%、輝達漲0.76%、高通漲0.44%、英特爾跌0.38%。

道瓊指數成分股普遍上漲，開拓重工大漲6.76%，受油價飆漲激勵，雪佛龍收漲5.24%，表現亮眼。

★焦點股

蘋果下跌1.17%，收在157.44美元。蘋果舉行今年第一場新品發表會，一如業界預期推出了支援5G通訊的第三代平價手機iPhone SE，售價調漲至429美元。同時蘋果推出「松嶺青色」系列的iPhone 13、iPhone 13 mini和iPhone 13 Pro/Pro Max，以及iPad Air 5、被喻為「怪獸桌機」的Mac Studio和外接螢幕Studio Display等新品。

麥當勞收跌0.69%，報222.79美元。可口可樂跌3.96%、星巴克跌0.54%、百事公司跌2.82%。麥當勞宣布暫時關閉俄羅斯所有分店，但在停業期間將繼續支薪給當地約6.2萬名員工。可口可樂、百事可樂和星巴克也宣布將關閉俄國業務。

谷歌母公司Alphabet漲0.57%，收在2,542.09美元。谷歌宣布將以54億美元、約每股23美元收購網路安全公司Mandiant，與Mandiant2月初收盤價相比約溢價57%。交易完成後，Mandiant將併入谷歌旗下的雲端運算服務部門。Mandiant收跌2.00%，為22.04美元。

開拓重工大漲6.8%，投銀Jefferies將這家營造設備製造商的股票評級從「持有」調升為「買進」。

油價大漲料將加速替代能源興起，太陽能等清潔能源股走高，Enphase Energy和SunPower分別大漲10.8%和18.7%。

★台股ADR

台積電ADR收漲0.72%，為100.00美元，換算台股價格為567.24元。

聯電ADR漲0.23%，為8.82美元，換算台股價格為50.03元。

日月光ADR漲2.71%，收在6.82美元，換算台股價格為96.71元。

中華電信ADR持平，收在43.06美元，換算台股價格為122.13元。