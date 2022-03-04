台南市2023年接手舉辦全國運動會，正緊鑼密鼓規畫各項賽事場館，有6種競技場地需向其他縣市租借使用，包括熱門的游泳賽事，台南市游泳委員會一度爭取自建標準競賽游泳池，最後仍以不符效益，將賽事設在高雄場館。

台南市睽違16年再辦全運會，成為台南市近年體育盛事話題，但有培訓小選手的民間游泳教練抱怨，台南市長期缺乏標準的競賽泳池，明年舉辦全運會的游泳項目場地，竟設在高雄市苓雅區的國際標準游泳池，感嘆政府不重視游泳競技，基層教練連找個標準場地訓練都很難，將阻礙台南市培養優秀游泳選手。

有培訓小選手的基層教練感嘆台南市缺乏標準競賽泳池，每遇舉辦比賽，教練還需幫選手搭帳棚當休息區遮陽擋雨，就連平常訓練的場地都很難找，直言政府應開放現有公立學校的泳池給提供選手訓練。

這名基層游泳教練表示，台南市經常使用學校的游泳池辦比賽，這種泳池水深並不標準，也缺乏觀眾席、選手與裁判休息室，一場比賽動輒400至500選手參加，連安全都有疑慮。

台南市游泳委員會主委吳俊賢表示，台南市長期缺乏標準競賽泳池一直受到泳界詬病，卻一直無法改變，曾透過民代爭取興建標準場館，最後仍因經費龐大不符需求，沒有下文。不過訓練選手可以透過向委員會申請，取得在學校游泳池訓練的資格，條件必須是參加大比賽的選手，而非參加娛樂性比賽者。

台南市體育處坦承台南尚無室內標準競賽泳池，但強調全運會本來就未規定每項競技都需在舉辦城市，興建1座標準國際競賽泳池動輒3、4億元，需考量效益，體育署不鼓勵為辦比賽就新蓋場館，台南市明年全運會將有6種競技場地安排在其他城市，現代包括5項競賽、自由車、射擊靶場、划船與輕艇。