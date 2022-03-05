臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

總統蔡英文3日頒授美國前國務卿蓬佩奧「特種大綬景星勳章」，表彰其對台灣的支持。蔡4日在臉書刊出兩人合照，感謝蓬佩奧前國務卿對台美關係的貢獻，以及對民主自由的堅持。此文獲得超過3萬人按讚、愛心、大笑、憤怒、哭泣等表情符號，網友討論熱烈且意見兩極。

蔡英文4日晚間7時許在臉書發文表示，蓬佩奧前國務卿不僅長期支持台灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來了許多突破，包括解除對台交往限制、台美高層互訪層級不斷提高等，都是加深雙方的互動合作。

蔡英文強調，她也向蓬佩奧表達，去年台美TIFA會議已經復談，期待能透過現有的機制，加強台美在各領域的合作，並且早日啟動雙邊貿易協定的協商進程，讓台美經貿關係可以更緊密。

此文獲得超過3萬人按下讚、愛心、大笑、憤怒、哭泣等符號，並湧入超過2300則留言、近500次分享，網路討論熱烈。然而網友意見卻分為兩派，一派表示：「期待台美關係更緊密」、「台灣的好友，感謝力挺台灣」、「台美友好！民主至上」；一派則認為：「不要跟美國買軍武，改買發電機吧」、「請跟蓬佩奧掛保證，台灣用愛發電沒問題」、「明眼人都知道，台灣是美國的棋子，就別太一廂情願了」。