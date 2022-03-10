副總統賴清德昨（9）日，內容提及許多兩岸、台美關係的敏感話題。不過港媒指出，賴清德擔任總統蔡英文副手後鮮少談到敏感話題，猜測如今的舉動「是否在反制陳建仁入黨可能威脅到他的2024之路？」

賴清德上任後首度接受媒體專訪，專訪內容包括兩岸關係、台美關係及美軍是否會派兵等敏感話題，引起各界關注，想知道賴清德在相關議題上的態度。

香港媒體《中評社》今日評論指出，這些對兩岸關係相當敏感的話題，都屬於蔡英文的職權，而賴清德擔任蔡英文副手後鮮少談及敏感話題，卻在這時侃侃而談，質疑他「是否在反制陳建仁入黨可能威脅到他的2024之路？」

該評論表示，蔡英文原本看好桃園市長鄭文燦接班2024，但鄭文燦被疫情拖累後，賴清德的民調與聲勢越來越高，蔡英文跛腳的可能性不小，指出今年底的縣市首長提名就是在防跛腳，加上前副總統陳建仁這張牌出現，就是在防止民進黨內勢力全部靠向賴清德。

該評論說，賴清德接受網路媒體專訪，發言辛辣的程度儼然是在跟蔡英文相比較，質疑賴清德此舉是否是得到蔡英文的默許，還是為了2024直接槓上蔡英文，直言「蔡賴兩人之後的關係變化，也會是2024前夕觀察的焦點」。