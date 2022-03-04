昨日（3）全台大停電，超過500萬戶無電可用，災情遍布全台引爆民怨。港媒指出，正在訪台的美國前國務卿蓬佩奧與總統蔡英文會面，原預定要獲蔡頒贈「特種大綬景星勳章」的直播也取消；據悉彭佩奧搭車前往總統府途中，多路段信號燈即出現故障導致塞車，經警察手動操作才排除障礙，可謂「真夠諷刺的」。

香港媒體《中評社》今日（4）評論表示，昨日台灣再度大停電，這場停電「來得很不正常也很正常」，因為停電是台灣近年的熱門話題，也是老百姓的日常體驗。雖蔡政府稱停電原因是，台電同仁在維修興達電廠的開關廠後做測試，卻未按照應有程序來操作，導致相關設備短路故障，但「缺電」仍是不少民眾心中認為的答案；而這場停電也再度戳破蔡政府的「不缺電神話」。

評論分析，台灣又大停電的消息，昨天曾在1個小時內衝上大陸社交媒體微博的熱門榜第一名，會有這樣的熱度，除了網友愛「吃瓜看戲」的心態，最重要的是其與「蔡英文見蓬佩奧」同時發生。大停電不僅沖淡了「蔡蓬會」的關注度，又引發外界對台灣國防實力的聯想。

評論指出，有消息稱，蓬佩奧從台北君悅飯店出發前往總統府途中，多路段信號燈即因大停電出現故障導致塞車，最後還得出動警察手動操作才排除障礙，可見蓬佩奧也一同經歷了這場全台大停電。停電還讓原預定的「蔡蓬會」直播取消，更讓蔡英文臉書遭灌爆，使得本該風光時刻變得尷尬至極。這場大停電讓蓬佩奧見證了「脆弱的台灣」，著實「有夠諷刺的」。