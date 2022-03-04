臉書網友留言。（圖／翻攝自經濟部臉書）

昨日（3）全台大停電，超過500萬戶無電可用，災情遍布全台引爆民怨。經濟部臉書昨晚在臉書以部長王美花的名義發文，向民眾致歉，並解釋停電原因是台電同仁在維修興達電廠的開關廠後做測試，卻未按照應有程序來操作，導致相關設備短路故障。此文湧入大批網友留言批評，其中一位自稱是水電工的網友直言「我不懂的是你們到底在講什麼，畫個圖出來讓民間的專業人士公評」，此留言獲得超過310個讚迴響熱烈。

經濟部昨晚11時許在臉書以「部長王美花」的名義發文，表示當晚9點半民生用電的線路已都復電，極少數送電後有線路問題，也會用最快速度查修完成。王表示，針對停電事故，她要表達最深的歉意，下午也向總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌報告事件相關情形。

王美花指出，事故的原因是台電的同仁，在維修興達電廠的開關廠後做測試，卻未按照應有的程序來操作，將3540開關內的絕緣氣體「六氟化硫」抽離進行檢查後；相關人員進行測試時，卻在無絕緣氣體的情況下，操作隔壁相連的3541開關，導致3540開關設備短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所的發電機組，全部跳脫，造成1050萬瓩的電力損失，這是大約全國所需電力的三分之一。

此文湧入超過1400則留言、超過320次分享，掀起網路熱議，多數留言都是在批評、諷刺政府。其中有位網友留言道：「我雖然是做水電的，但我不懂的是你們到底在講什麼，畫個圖出來讓民間的專業人士公評。再來檢修a開關，誤觸b開關連動a開關跳脫，這道理我真的不懂，可以買個防呆的開關鎖嗎？檢修a鎖b，檢修b鎖a別一直做些蠢事情……再來一定會缺電，別不信邪，廠商回流那麼多，廠房現在正在蓋，基本的備載容量就跟不上，全部都蓋好運轉後，不就跟跳跳虎一樣？」此留言獲得超過310個讚，許多網友都認為言之有理。