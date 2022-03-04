昨日（3）全台大停電民怨沸騰，經濟部部長王美花僅自請處分但未請辭，前總統陳水扁則喊話應下台。港媒指出，王官位穩固的主因是她被視為民進黨參選彰化縣長可能人選；但王每回出包，幾乎都沒有綠營地方人士出面聲援，這點也可看出民進黨內競爭的意味。

香港媒體《中評社》今日（4）評論表示，這次大停電彰化縣多達11萬8000戶受波及，北斗鎮工業區突停電多處廠房生產線遭中斷，導致許多製造中的半成品報銷，廠商損失慘重。國民黨彰化縣議員曹嘉豪痛批，台灣最近6年內歷經1次限電、4次跳電，一路升官並被欽點可能參選彰化縣下屆縣長的王美花，管理能力令人質疑。

評論分析，王美花具備內閣級資歷，被綠營視為「奇兵」，加上彰化縣近來正爭取升格直轄市，若順利升格，民進黨可望順水推舟讓王投入選舉。這也是王官運亨同，雖多次引發爭議卻仍屹立不搖的原因。

然而值得注意的是，民進黨內部爭取縣長提名的競爭將非常激烈，除了王美花，包括正國會的縣黨部主委邱建富、新潮流的前縣長魏明谷、新潮流立委陳素月、正國會立委黃秀芳等人都曾被點名，其中又以邱建富、魏明谷表態最為積極。如今王因全台大停電再成砲火焦點，黨內同志卻無人出面聲援，不僅見居透出綠營內鬥氛圍，更讓王的去留問題成箭靶。