北部一家已婚科技公司老闆，與一名同業人妻，兩人因為工作結識後產生情愫，兩人不時在外偷吃，但卻東窗事發，在2019年11月遭到女方丈夫在旅館抓姦，事後賠償女方丈夫100萬元撤告並簽和解書發誓不再往來，未料兩人難忍分離之苦，又繼續按通款曲，經常濃情蜜語並出遊，甚至前往旅館3小時，二度被女方丈夫抓包，丈夫一怒下再度怒告求償200萬元，台北地院判科技公司老闆應賠20萬元。

判決指出，該名已婚科技公司老闆，因為工作關係認識了一名結婚多年育有2名子女的人妻，因雙方有共同興趣，且工作內容相關，因此結為好友，雙方經常互訴工作上問題，最後產生情愫，但兩人均否認有逾越男女關係。

但兩人曖昧關係早已引起人妻的丈夫起疑，私下找徵信社協助，在2019年11月某日，發現兩人行跡詭異，共同進入一家汽車旅館，當場遭到女方丈夫抓包並遭到提告。最後科技老闆賠償100萬元，換取女方丈夫撤告，同時簽立和解書，允諾雙方不再往來。

但女方丈夫向法官控訴，他發現科技公司老闆竟然事後還持續偷偷傳簡訊給妻子，不但經常互道早安，言語中還帶有濃情蜜與，訴說兩人分離後難捨的心情等曖昧對話。

女方丈夫直覺兩人又藕斷絲連，開始偷偷聯繫，於是偷偷調查，發現妻子又與小王私下前往旅館休息3小時，還一起去五星級飯店共進甜蜜午餐慶生，下午再去陽明山遊玩。

人夫怒控，當時科技公司老闆已簽下不再往來的和解書，如今不遵守協議內容，妻子也二次背叛，讓他必須獨自照顧2子女，造成精神痛苦不堪，因此再度提告求償200萬元。

但是空際公司老闆則否認，第一次被女方丈夫誤會提告，是因為女方工作上遇到困難，所以才去旅館傾吐商談，他為了避免外界亂傳，才付100萬元換取撤告，而第二次去旅館，也只是傾吐商談，雙方並無踰矩。

法官調閱監視器後發現，兩人進入旅館在電梯內有親密擁抱行為，且按照一般男女行為，雙方有意識前往旅館入住一間房間，通常就是為了親密肢體接觸，認定科技老闆侵害配偶權，判他應賠20萬元，仍可上訴。