這「怪味」讓人夫驚覺戴綠帽！台北1名人妻小芳（化名）因工作之便，3年前開始與公公的網球球友展開不倫戀，丈夫日後發現她每次回家身上都有股「臭味」，追查發現與公公球友平時的「狐臭味」相似，之後更當場在停車場逮到小芳與對方在後座摟抱親嘴，法院最後判准離婚，可上訴。

判決書指出，丈夫指控與小芳結婚30年，2019年起發現對方行為異常，小芳平時在某網球場當顧問，與公公、公公球友走得很近，就與其中1名球友展開不倫戀，丈夫發現小芳在球場回家後「身上瀰漫一股狐臭味」，且包包內偷放性感內衣與潤滑油，驚覺不對勁，追查之下發現婚外情。

不過小芳被丈夫質問還謊稱去摩鐵只是在按摩，就連在停車場當場被丈夫逮到2人在後座擁吻、愛撫，她也說「我在外面交往男人是有經過篩選的」，遭丈夫心死提出離婚，她則上法庭辯稱丈夫拍到的車內捉姦畫面太過暗，不能證明她與他人有親密行為，而丈夫沒有其他偷吃證據，訴求法官駁回離婚。

不過當時與丈夫一同抓姦的友人庭上表示，確實有看到男方撫摸小芳胸部並接吻，而丈夫與小芳的兒女也出庭說，2人婚姻失和已久、經常吵架，小芳曾說「我和他（外遇對象）交往不吃虧」、「我把人都給他了」，法官因此認定婚姻失和主因是小芳出軌，一、二審均判准離婚。仍可上訴。