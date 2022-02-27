台北1名女子小芳（化名）3年前剛墮完胎，就被同居男友要求一早幫忙買早餐，她因身體虛弱動作緩慢，竟被對方拿刀威脅，男友甚至企圖性侵，喊說給她3個選項「走後門、走前門或口交」，她身體被刀劃傷流血並遭逼迫口交，最後向附近超商店員求救報警，法院判男友3年6月徒刑。

判決書指出，小芳2019年12月發現意外懷了同居男友的孩子，並決定墮胎，她指控男友事後對她多次暴力相向，當月26日一早先是被要求幫忙買早餐，她因身體不適動作緩慢，就被拿刀威脅、怒罵，過程中男友一度用水果刀不慎劃傷她的胸部造成流血，之後男友更直接要求性交。

小芳指控，男友給她3個選項「走後門、走前門或口交」，她拒絕後仍被要求擦掉身上血跡，並為對方口交，過程中不斷被硬扯頭髮；而男友則在法庭上辯稱當下確實有求歡，但小芳說因剛墮胎只能口交，事後2人還和平地去超商買午餐；超商店員證稱，當時小芳有偷偷要求幫忙叫救護車，還說不想給其他人看到。

法官審酌醫院社工的說法，社工認為小芳當時送醫時精神狀態不穩定，有被性侵痕跡，而醫院也在小芳的口腔內驗出男友DNA，認定陳男對女友施暴後逼她口交，依強制性交、傷害罪合併判他3年6月徒刑。可上訴。

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