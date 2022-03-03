此需求非彼需求，這「口紅」鬧出笑話！1名女網友因為男友不允許她買情趣用品，日前偷偷瞞著對方買了「口紅造型」情趣用品，沒想到之後男友仍發現該物並責罵她「你覺得很帥嗎，其他人抽你也跟著抽嗎，你妹在抽你也要是嗎？這就是你的需求嗎？」她才驚覺男友將該物認作電子菸，為此笑翻。

該女網友在Dcard上發文表示，她先前曾問過男友想買情趣用品，男友說不需要、也不想要，但她仍偷偷買了1個口紅造型的情趣用品，不料日前被男友發現該物品，男友則問她為什麼要買，她當下不知道怎麼回答，2人因此尷尬地各自睡去，隔天男友再次傳訊息，她才發現鬧出笑話。

女網友偷偷買情趣用品，男仍發現後罵她「你覺得很帥嗎，其他人抽你也跟著抽嗎」她才驚覺男友將該物認作電子菸。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她事後向男友解釋「你明明知道我有需求，還不同意」，男友則回覆「你覺得你有理就這樣吧」，之後又說「你覺得很帥嗎，其他人抽你也跟著抽嗎，你妹在抽你也要是嗎？這就是你的需求嗎？」她看完才恍然大悟，原來男友誤認為「電子菸」；爆笑過程讓網友笑翻。

網友紛紛留言「這真的太逗了」、「最後貼圖太搭了哈哈」、「居然誤會也太好笑」、「我要去查一下這個用品，感覺很酷」、「以為女友抽菸，沒有想到只是女友的小夥伴」、「我的小口紅曾經誤會成真的口紅，男友問：妳沒事放口紅在床上幹嘛還買那麼大隻，妳嘴巴是多大，我：？」、「此需求非彼需求」。