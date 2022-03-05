台中市政府環保局推動廢食用油回收政策，成效良好，統計去年台中市廢食用油回收共計5835公噸，每天平均回收約16公噸，後續除了委託合格的業者處理，製成手工皂供民眾兌換，提供國外業者製成生質能源，賦予廢食用油新生命，有效達到循環經濟的目的。

環保局長陳宏益表示，廢食用油屬公告應回收項目，台中市廢食用油回收方式，大多由事業、機關、學校自行交付回收商，分析去年回收狀況，有16公噸由環保局清潔隊回收，約占全市回收量0.28％。

廢食用油回收後，交由合格處理業者，或外銷至新加坡等國家再製成生質柴油，部分由清潔隊回收的廢食用油，則由北屯、南屯區等清潔隊製成環保皂，於辦理環保相關活動時，提供給民眾兌換，讓廢棄物有效再利用。

環保局呼籲，民眾如有廢食用油，請勿隨意傾倒於排水溝或周遭環境，以免造成環境汙染，避免直接倒入家中水槽、丟入垃圾桶或廚餘桶，應使用原商品容器、寶特瓶或塑膠空瓶盛裝後，再交付清潔隊資源回收車回收。