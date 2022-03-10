農業用塑膠膜因產出時間與產源分散及夾雜土壤與異物等因素，致集運與去化不易，衍生違法棄置、掩埋或露天燃燒等環境污染問題，農委會農糧署已與地方政府合作，推出農膜回收三原則：「天氣好且土壤乾燥時回收」、「清除殘株、石子及抖落砂土等異物」、「捆好、摺疊整齊，並依材質分類」。

農糧署表示，已規劃補助購買農膜回收機，由農友個人申請，每部補助1/3；由農民團體申請，如合作社、農會、產銷班等，每部補助1/2，如有需求可透過當地農會提出申請，由農糧署各區分署協助辦理。

農糧署指出，田間栽培使用之農膜應優先採購可回收再利用材質，如PE等，栽培使用後的廢農膜須依材質分類，並清除殘株、藤蔓及土石等異物後，將相同材質農膜妥善摺疊，同時，也補助農膜回收機，協助農友田間作業，提高田間回收效率。

農糧署表示，使用過的農膜，因後續清潔、整理成本考量，清理業者回收意願相對較低，如任其堆置在垃圾場或路邊，甚至露天燃燒，除有礙觀瞻外，也容易造成周遭環境的負擔及空氣污染，進而推出「農膜回收三原則」，讓農友做好農膜前處理工作，也增加清理業者回收意願。

農糧署進一步說明，農膜回收三原則為「天氣好且土壤乾燥時回收」、「清除殘株、石子及抖落砂土等異物」、「捆好、摺疊整齊，並依材質分類」，依循三原則做好回收前處理工作，將有利於環保署所協調之地方環保單位能順利載運，及再利用業者清運，提升農膜回收再利用率，為綠色永續農業盡一份心力。