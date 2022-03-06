原民會主委​夷將Icyang（中）表示，「就地重建」是族人一直以來的訴求，也是原民會努力的目標。（張妍溱攝）

921大地震，台中原住民流離失所，政府安置，興建太平「自強新村」、霧峰「花東新村」永久屋，目前已完工驗收，今天舉行捐贈落成典禮，95戶原民家庭，歌舞迎賓、歡喜入新厝；市長盧秀燕及前市長林佳龍皆到場參加，齊祝賀95戶族人完成20多年來「就地重建」心願。

市長盧秀燕指出，今天是一個非常感恩的日子，她代表台中市政府接受慈濟捐贈2座新的原住民村落花東跟自強給台中市政府，感謝慈濟基金會在10年時間，出錢出力，高達2元億以上的經費，投入重建，未來台中市政府會妥善管理，好好照顧原住民朋友們。

​ 原民會主委夷將Icyang表示，921大地震後，受災族人以廢棄建材自行搭蓋的聚落形成，「就地重建」即是族人一直以來的訴求，也是原民會努力的目標。原民會未來也將繼續與地方政府合作，持續為族人服務，包括就業、族語傳承、文化健康站等，讓原住民族文化能真正在都市深耕茁壯。

前台中市長林佳龍說，中央同意「就地安置」政策後，積極與國有財產署協調土地承租權，原民會於106年起以前瞻計畫經費補助台中市政府4642萬元，辦理兩新村社區道路、照明、排水、維生管線等公共設施，感謝慈濟基金會援建家屋，以及台中市政府完成家屋的落成，讓族人在都會地區擁有自己理想中的家園，傳承原住民族文化。前後長達5年，非常不容易，這是大家一起努力的成果。

太平「自強新村」、霧峰「花東新村」永久屋，已完工驗收，6日舉行捐贈落成典禮。（張妍溱攝）