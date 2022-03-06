民進黨屏東縣長初選倒數1個月，有網友爆料鍾佳濱的宣傳車疑違停公車停靠區，影響交通安全，且全台大停電當晚，宣傳車還四處宣傳選舉，超級諷刺，對此，鍾團隊出面道歉，強調宣傳活動會以不擾民、不違規為基本原則。

有網友在臉書社團發文寫下，「所以這台是公車嗎？完全影響交通欸……」，並附上鍾佳濱宣傳車停在公車停靠區的照片，該文一出立即引起熱議，許多人在留言區痛批「違規，身為立法委員卻做了最不好的示範」、「鍾佳濱帶頭違規」等。

還有網友暗諷「想到一個文宣，挺正派的鍾佳濱」、「沒事沒事，當官的可以被原諒」、「民進黨立法委員沒關係啦」、「又沒差，民進黨的車，自己人沒關係啦」、「選舉，候選人最大」等，還有人稱，「全台大停電停到8點多才來電，而6點多還能接到初選民調電話，再（在）看到這個停法真的一點都不意外」。

此外，也有網友加碼爆料指出，全台大停電當晚，「這台宣傳還在四處宣傳選舉，超級諷刺」；另有網友稱，上周鍾佳濱本人於高屏大橋車陣拜票，「我真的很不喜歡他……為了拜票就這樣衝到紅燈路口，害我差點發生車禍，很生氣」！

對於負面批評如排山倒海而來，鍾佳濱服務處主任謝捷晃出面道歉，他說，非常感謝熱心民眾指正，對於服務處在工作上的疏漏、不慎所造成的問題，他代表整個團隊向社會致歉，他強調，將請同仁多加注意，宣傳活動會以不擾民、不違規為基本原則。

「印象分數很重要！」地方人士指出，宣傳車有如候選人的分身，觀感問題要顧好，4月6至8日將進行黨內初選民調，面臨選戰倒數1個月，周春米、鍾佳濱、莊瑞雄的宣傳動作只會更多，而鍾的宣傳車事件是借鏡，3人都得繃緊神經，謹慎以對。