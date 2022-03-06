今天下午柯文哲在南投演講時被記者問到，他則表示「2022年都還沒選勒，什麼2024」，隨即快步離去。(吳建輝攝)

柯文哲6日南下到南投埔里、仁愛參訪，下午則是私人行程到中興會堂演講，現場吸引上百民眾前往聽講。(吳建輝攝)

柯文哲妻子陳佩琪在臉書PO文指出，高端有需要一次簽約500萬劑嗎，柯文哲則說，當時簽約的時候有最低消費額，最低要買500」。(吳建輝攝)

民眾黨新北市議員參選人陳世軒7日將在新莊成立「柯文哲、蔡壁如、陳世軒新莊聯合服務處」，被外界解讀是柯文哲瞄準2024所射出的第一支箭，今天下午柯文哲在南投演講時被記者問到，他表示「2022年都還沒選勒，什麼2024」，隨即在現場柯粉高喊「台灣的選擇、柯文哲，總統的選擇、柯文哲」下，步入會場

柯文哲6日南下到南投埔里、仁愛參訪，下午則是私人行程到中興會堂演講，現場吸引上百民眾前往聽講，柯文哲一抵達中興會堂時，下車面對媒體提問關於插旗新莊是否為2024做準備，或是陳佩琪在臉書批過期高端恐怕損失30億，全程都笑而不答，隨即走進會議室休息。

柯文哲休息約莫10分鐘後步出會議室，再次被問到７日將在台北新莊成立「柯文哲、蔡壁如、陳世軒新莊聯合服務處」，是否是他射出的第一支箭，柯文哲僅簡短表示，「2022年都還沒選勒，什麼2024」，最後在現場柯粉高喊「台灣的選擇、柯文哲，總統的選擇、柯文哲」下，步入會場。

而柯文哲妻子陳佩琪在臉書PO文指出，聯合醫院近來毛起來打高端，還特別設立高端特別門診，但一整個下午卻只有2個人施打，質疑高端是國內公司，難道採購不能分批嗎，有需要一次簽約500萬劑嗎；柯文哲笑而不答，最後才勉強擠出，「因為當時簽約的時候有最低消費額，最低要買500」，隨即步入會場。

由於柯文哲６日下午在南投中興新村中興會堂的演講，屬於私人行程，現場大約500座位坐滿3分之2，吸引不少柯粉到場，另外包括台灣民眾黨立法委員蔡壁如、台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如，就連國民黨南投縣黨部主委林儒彬也都到場。