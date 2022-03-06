外觀有如薰衣草的鼠尾草滿地盛開。（張毓翎攝）

這幾天氣溫回暖，目前蜀葵花已經花開1成。（張毓翎攝）

今天社區特別試種魯冰花，希望增加花海的豐富度。（張毓翎攝）

前陣子連日低溫影響下，原訂這周末舉辦的台南學甲蜀葵花節，因為花況不佳，延後2周開幕，不過沿線的百日草、鼠尾草田區相繼盛開，交相輝映，搭配展場裝置藝術，成為展區的布置亮點，即便還未到開幕日，今天適逢假日好天氣，吸引大批遊客前往賞花。

延續8年的學甲蜀葵花節，去年學甲區公所在光華里「蜀葵專區」種下2萬多株的蜀葵花，依照過去4個月的開花期，區公所和光華社區原本選在今年3月第1個周末舉辦活動；孰料氣候等因素，距離開幕日僅剩1周，蜀葵花開卻不到1成，讓區公所無奈只能喊卡，延後2周開幕。

不過，即使目前沒有漫山遍野的蜀葵花海，但毗鄰的百日草、鼠尾草田區，五顏六色的百日草花朵，以及外觀有如薰衣草的鼠尾草滿地盛開，「數大便是美」的氣勢，讓人目不暇接，美不勝收，今天氣候溫煦，一大早就有許多遊客前來賞花。

來自高雄的陳小姐說，以往這時候都會帶小孩子來看蜀葵花，現在蜀葵花開不多，有點小失望，不過附近的花田都開得很美，不管怎麼拍都好看，算是不虛此行了，預計等蜀葵花盛開時，還會再來一次。

當地的光華里長邱益在表示，最近不論平日或假日都有外地觀光客搭乘遊覽車前來，這幾天氣溫回暖，目前蜀葵花已經花開1成，蜀葵花節將於3月19日開幕，當天除了市集展售，公所還會邀請街頭藝人表演，讓活動熱鬧豐富。