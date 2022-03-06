基隆市長林右昌推出新書《雙魚B．理科市長》，今天下午在東岸商場舉辦簽書會。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌推出新書《雙魚B．理科市長》，今天下午在東岸商場舉辦簽書會。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌推出新書《雙魚B．理科市長》，今天下午在東岸商場舉辦簽書會，吸引數百位民眾到場，他親讀第一次參選市長敗選後，與妻子吳秋英相擁故事。在主持人鼓吹下，2人重現當年畫面，吳更加碼獻吻，現場一陣轟動。

林右昌在卸任前把人生、從政經歷及市政成績單集結成新書《雙魚B．理科市長──林右昌的人生進擊 RPG》，2月24日在台北誠品信義店舉行新書發表會，今天在基隆東岸商場3樓廣場舉辦簽書會，除妻子到場相伴，爸爸、媽媽和岳父、岳母也出席支持。

林右昌表示，小時候最想當動物園長，第二個夢想是畫家，也曾考軍校，盼成為一名帥氣的飛行員，從來沒有想過當市長，但長大後興趣不斷改變，另發現人生有太多際遇，不是什麼事都能在計畫之內，因此，將自己的故事和轉變記錄下來，透過這本書和大家分享，內文主要是個人成長歷程，並非自傳，期許大家能在書中認識「不一樣的林右昌」。

會中，主持人要求林右昌導讀書中別具意義的段落，林選擇第65頁，2009年第一次參選基隆市長，宣布敗選後，與妻子相擁的場景。他說，當天是落選之夜，太太哭得唏哩花啦，但自己卻很開心，因為如預期拿下6萬多票，並經5年奮鬥後，於2014年再次參選時，得到10萬多票民眾支持，投票率更破50％，如願入主市府；2018年再次連任。

最後，在主持人鼓吹下，林右昌與妻子吳秋英在台上相擁，重現2009年溫馨場景，吳更在擁抱後，主動親吻林的臉頰，引起現場一陣騷動。林右昌則拿起麥克風靦腆的說，「現場太多人會臉紅，謝謝太太和兒子們這幾年來無數的犧牲」。