上周五（4日）航運類股成交比重衝上41%，成為台股盤面當紅炸子雞，長榮盤中急攻171元，創下去年7月以來新高，讓水手們超驚喜，但當沖資金見好就收，長榮尾盤翻黑，陽明漲停打開，去年當沖控盤三雄的操作手法再現，值得留意的是，千張大戶也重新上船。法人表示，目前市場緊盯貨櫃三雄發多少股息，提醒投資人採取買黑不買紅策略，以免追高被短套，而法人估三雄今年獲利可望成長38%以上，股價有機會破去年高點。

長榮、陽明及萬海將在3月中旬發布自結年報，股利政策也可望出爐，隨著時間逼近，投資人等待股息開獎、情緒也跟著沸騰，4日盤中傳出長榮去年財報已結算，EPS為46元，每股配發22元現金股息，消息一出，市場資金蜂擁搶進，但股價拉高後，當沖客反手獲利了結，終場下跌1.5元，收在159元，爆出近43萬張天量。陽明展開落後補漲，一度亮燈漲停，尾盤小幅壓回，終場上漲8元（或6.4%），收在133元；萬海盤中攻上205元，最後殺到平盤，收在192元。

不僅當沖客和內外資搶當航海王，千張大戶也買了船票。據統計，上周長榮、陽明與萬海的千張大戶分別增加1.72%、1.07%和0.41%，而股東人數卻反向減少，長榮大減29971人最多，陽明股東人數也減少上萬人，萬海約減少2千人左右。看來被套牢7個多月的小散戶急著跳船解套，而這些籌碼就被大戶接走。

航運股除了看好高殖利率題材，今年獲利是否持續成長，也成為市場關注焦點。近期法人最新預估，長榮2021、2022年EPS分別為46元、70元，陽明2021、2022年EPS分別為47元、65元，萬海2021、2022年EPS分別為42元、70元，其中今年獲利增幅最高為萬海達66.6%，長榮增幅52.1%，陽明增長38.2%最低，在獲利成長加持下，股價有機會破去年高點。

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程表示，貨櫃三雄無疑是現階段台股的「資金避風港」，不管是當沖客或法人都有濃厚興趣，航運股熱起來大家樂觀其成，總比台股沒量，散戶和法人興趣缺缺要來的好。

至於今年法人預估貨櫃三雄獲利能增長38%起跳，有機會帶動股價突破去年新高。張貽程認為，必需有一個大前提，就是目前俄烏戰情的連鎖效應，包括高油價、供應鏈再度斷鏈、塞港等，若這些條件比去年新冠疫情和長賜輪塞港的條件要好，貨櫃三雄才有創新高的機會，但就算沒能創高，三雄仍是短期可以賺價差的族群，提醒操作時要有風險意識、買黑不買紅，因為就算是高成長性的族群，也沒有100%穩賺的交易，想當水手乘風破浪，心態要理性正確。

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