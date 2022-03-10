這波疫情已持續2年多，也讓餐飲業者長期苦撐，台灣連鎖餐飲龍頭王品集團去年稅後虧損1億元，每股虧損1.4元，董事會決議不配發股利，保留資金衝刺2022年營運，本波股價表現相當弱勢，波段從142.5元跌到昨日最低116.5元，跌幅逼近2成，也讓持有的股民哀怨連連。

有股民發文表示自己去年5月開始陸續進王品，原本看好解封行情，結果卻公告不發股利，最近股價跌個狗吃屎，想詢問「王品還有救嗎」？其他網友紛紛表示「賣掉換長榮，至少還有股利」、「現在換長榮搞不好還賺的回來」、「賣掉全部買船票」、「如果這週長榮還有14X價位，可以賣掉買長榮」、「看解封後會不會好一點」、「沒有股利真的慘，反彈少賠出場找更好的標的 」、「留著領股東贈品免費餐券」。

回顧王品股價在2012年掛牌，興櫃股價一度達600元，上市後股價也一直守住400元以上的水準，惟受到食安風暴及餐飲市場高度競爭影響，股價也跌跌不休，2020年更因為疫情，股價一度跌破50元來到49.5元，寫下歷史新低價。2021年王品受惠「微解封」行情股價重回200元之上，近期又因宣布不配發股利衝擊表現弱勢，今(10)日則在台股反彈帶動下反彈近3%，最高來到123元。

反觀貨櫃三雄受惠高殖利率題材不斷吸引資金進駐，市場普遍預估，貨櫃三雄去年有望海賺逾5000億元，法人估，合理配發率若以4成計算，現金股利上看2000億元，其中長榮股價表現最為強勢，近期從110元最高飆上171元，短短一個多月時間上漲逾50%。