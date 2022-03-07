雲林一名男子為了讓妹妹可以順利考取機車駕照，在自家的三合院前，用粉筆一比一等比例畫出監理站機車考場，像是直線7秒、平交道、斑馬線等，完美神還原讓不少網友直接跪了，紛紛大讚，「哥哥太有愛了」。

男網友昨（6）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，妹妹最近忙著準備考機車駕照，更誇口說路考很簡單，他為了讓妹妹可以練習，一手拿著粉筆、捲尺，另一手拿手機，依照比例畫出監理站機車考場，包括直線7秒、平交道、斑馬線、待轉區等，更強調「我沒對妹妹很有愛，只是她說直線7秒很簡單我才畫」，但沒想到妹妹卻在直線7秒一連失敗6次，令他哭笑不得。

原PO神還原監理站的機車考照場。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

圖文一出，網友都看傻了，「哥哥超用心的，還在地板上畫線」、「你這個哥哥很有才」、「這個哥哥肯定是監考人員」、「這個哥哥有愛」、「你家好大，好羨慕，更厲害的是有你這個哥哥」、「你畫的好像比較難」、「期待下次畫，汽車駕訓考場圖」、「怎別人哥哥都不會讓我失望」。

留言中也有人建議原PO，手繪的考照場可以供附近需要考照的鄰居練習，並收取費用，「可以收費練習了」、「可以開放考生練習順便收場地費」、「整個村子要考駕照的都來你家練習，一圈收費10塊錢就好，賺零用錢」。