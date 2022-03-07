台中大火住戶跳窗重摔轎車 女車主現身看傻：車上掛著人 12:272022/03/07 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市興中街民宅大火，有住戶跳樓逃生，掉落在停放在樓下路旁的白色小轎車，車主楊小姐到場探視愛車。（陳淑芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中大火住戶跳窗重摔轎車 車主聞燒焦味下樓嚇死：車上掛著人（陳淑芬攝） 訂閱影音： 中時新聞網 台中市興中街民宅大火釀成6死6傷慘劇，有住戶跳樓逃生，掉落在停放在樓下路旁的白色小轎車，車頂板金受損嚴重凹陷。車主聞到燒焦味道才下樓，看到現場相當混亂，她也想緊急移車，但現場已佈好水線，已無法移車，且她竟目睹有人掛著在車上，讓她驚嚇萬分。 20歲的上班族楊小姐也心疼地說，她的愛車是剛買1年的二手車，平常並無碰撞，但目前應該不能移動或是開啟車門，她只看探視車況外觀，即低調離去。 台中市興中街民宅大火，有住戶跳樓逃生，掉落在停放在樓下路旁的白色小轎車，車主楊小姐到場探視愛車。（陳淑芬攝） 台中大火釀6死 目擊者現身還原經過（陳淑芬攝） 直擊北市富邦大樓火警 濃煙猛竄民眾困頂樓求援 台中惡火6樓男爬鐵窗逃生 重摔轎車保命 親還原驚恐瞬間 #民宅大火 #住戶 #跳樓 #驚嚇 #掛著 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市民宅大火釀6死 警漏夜偵訊屋主上午將帶往現場調查 09:292022/03/07 社會 後腦勺刻「精液」怪男闖公寓樓梯間拉屎 住戶崩潰報警 17:242022/03/06 社會 台中民宅大火2住戶「站鐵窗」待援 女子獲救後狂抖喊：好冷 20:162022/03/06 社會 整地噪音擾民住戶抗議 萬有紙廠遭環保單位稽查 16:302022/03/01 生活 台東民宅夜晚惡火 火團從窗邊冒出吞噬冷氣機 驚悚照曝光 23:262022/03/03 社會 買「震樓神器」報復樓上鄰居 受不了檢舉的竟是樓下 13:572022/02/27 社會 烏克蘭難民：開往波蘭火車 逃亡人潮擠得像罐頭 10:032022/03/06 國際 躲死神影像曝！台中大火1男1女爬鐵窗站遮雨棚 雲梯車驚險救援 00:002022/03/07 社會 台中集合住宅火警釀6死 民進黨團批盧秀燕承諾跳票 11:182022/03/07 政治 桃園民宅大火 婦困鐵窗想跳樓逃生 消防員安撫助脫困 15:172022/02/27 社會 新北118戶原民 被要求8月搬離國宅 04:102022/03/04 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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