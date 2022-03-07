台中大火住戶跳窗重摔轎車 車主聞燒焦味下樓嚇死：車上掛著人（陳淑芬攝）

台中市興中街民宅大火釀成6死6傷慘劇，有住戶跳樓逃生，掉落在停放在樓下路旁的白色小轎車，車頂板金受損嚴重凹陷。車主聞到燒焦味道才下樓，看到現場相當混亂，她也想緊急移車，但現場已佈好水線，已無法移車，且她竟目睹有人掛著在車上，讓她驚嚇萬分。

20歲的上班族楊小姐也心疼地說，她的愛車是剛買1年的二手車，平常並無碰撞，但目前應該不能移動或是開啟車門，她只看探視車況外觀，即低調離去。

台中市興中街民宅大火，有住戶跳樓逃生，掉落在停放在樓下路旁的白色小轎車，車主楊小姐到場探視愛車。（陳淑芬攝）